Dilovası’nda katliamın birinci yılında işçi aileleri yürüdü: ‘Adalet istiyoruz adalet!’

Kocaeli Dilovası'nda 8 Kasım 2025’te Ravive Kozmetik fabrikası parfüm dolum tesisinde meydana gelen yangında can veren Tuğba Taşdemir, Nisanur Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan, Şengül Yılmaz ve Tuncay Yıldız katliamın birinci yılında anıldı.

Anma nedeniyle Dilovası Kent Meydanı'ndan yangının yaşandığı bölgeye yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Gayrettepe yangınıyla, Erzincan İliç maden facialarında yaşamlarını yitirenlerin yakınları da katıldı.

Yürüyüşün ardından patlama ve yangının meydana geldiği ruhsatsız fabrikanın önünde yakınlarını kaybeden ailelerden Tuncay Yıldız’ın oğlu Ali Yıldız, Esma Gikan’ın eşi Aytekin Gikan, Nisanur Taşdemir’in babası Vedat Taşdemir, Cansu Esatoğlu'nun babası İbrahim Esatoğlu, Nisanur Taşdemir’in annesi Altun Taşdemir, Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut, Tuncay Yıldızın eşi İlknur Yıldız, Hanım Gülek'in oğlu Zafer Gülek konuştu.

Aileler, Ravive Kozmetik'in açılışına dönemin yöneticilerinin katıldığını, denetime gelen görevlilerin koli koli parfümle ayrıldıklarını dile getirdiler.

3 Kasım'daki duruşmada sanıklardan Ali Osman Akat'ın tahliye edilmesine tepki gösteren aileler "Bir sene değil bin sene de geçse aynı acı içimizi yakmaya devam edecek. 7 canımızın hiçbir değeri yok muydu? Sorumlular hesap versin. Adalet istiyoruz, adalet! Sesimizi duyun artık!" diye seslendi.

"Çocukların katili AKP hükümeti" sloganının da atıldığı anmada konuşan Tuncay Yıldız'ın eşi İlknur Yıldız, "Sorumlular AK Parti'den değil de başka bir partiden olsaydı şimdiye kadar hepsi karga tulumba alınırlardı" dedi. Yangında yaşamını yitiren Hanım Gülek'in oğlu Zafer Gülek de ailelere bir ev ve 15 milyon lira teklif edildiğini belirterek, tüm sorumluların hesap vermesini istedi.

TKP Gebze örgütünün de katıldığı eylemin ardından Gebze İşçi Evi'nden yapılan açıklamada "Bugün, Dilovası'nda 6'sı kadın 7 işçinin katledilmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti, sorumlular hâlâ dışarıda serbestçe geziyor, üzgün ve öfkeliyiz!" denildi.

Açıklamada "Bu düzenden de, bu düzenin işbirlikçilerinden de yolumuzu ayırmadan bu katliam ne ilk ne de son olacak. Kaybettiğimiz her bir kardeşimizin hesabı sorulana kadar peşinizi bırakmayacağız!" ifadesine yer verildi.

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