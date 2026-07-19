Dilovası katliamı için 14 kentte adalet nöbeti: Sorumlular yargılansın, kamu görevlileri tutuklansın

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Ravive Kozmetik Fabrikası’nda 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından ailelerin başlattığı adalet mücadelesi, Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı.

Bugün, Gebze'nin yanı sıra Aydın’dan Zonguldak’a, Ankara’dan Muğla’ya kadar Türkiye’nin pek çok kentinde bir araya gelen yurttaşlar, Dilovası'nda gerçekleşen işçi katliamına karşı ses yükseltti.

On dört kentte eşzamanlı düzenlenen adalet nöbetlerinde sorumluların cezalandırılması talep edildi.

📍Gebze Kent Meydanı



Bizi yalnız bırakmayan işçi kardeşlerimizle, komşularımızla birlikte nöbet alanımıza vardık. Sesimizi duyurmak için gerekirse bütün Türkiye'yi yürürüz!#DilovasıİçinAdalet pic.twitter.com/Qf8kW4wJ3Y — Dilovası İşçi Katliamı Aileleri (@DilovasiAileler) July 19, 2026

'Tahliye edilen kamu görevlileri tekrar tutuklansın'

Nöbet alanlarında okunan ortak açıklamada, Dilovası'ndaki facianın münferit bir olay olmadığı, ülkedeki tüm iş cinayetlerinin temelinde yatan denetimsizlik ve rant odaklı sistemin bir yansıması olduğu vurgulandı.

Dilovası'ndaki katliamın, para hırsıyla kaçak olarak işletilen bir binada gerçekleştiğinin altının çizildiği açıklamada, sorumluların yargılanması için tahliye edilen kamu görevlilerinin tekrar tutuklanması gerektiği ifade edildi.

'Dün izin verenler şimdi 'haberim yoktu' diyor'

Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen nöbette aileler, yaşadıkları acıyı ve adalet arayışındaki kararlılıklarını dile getirdiler. Katliamda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Nisa Taşdemir'in annesi Altun Taşdemir, patronların tutumunu şu sözlerle anlattı:

"Bizim canlarımız orada yanarken, bunlar rahat rahat evinde oturmuşlar! Kurtaranlar yokmuş orada. Kömür olarak aldılar elimize, kara toprağa verdik."

Cansu Esetoğlu'nun babası İbrahim Esetoğlu ise katliamın siyasi sorumluluğuna dikkat çekti. Binanın yapım sürecinde dönemin yerel yönetiminin payı olduğunu belirten Esetoğlu, şöyle konuştu:

"(AKP'li eski Dilovası Belediye Başkanı) Hamza Şayir zamanında bu bina yapıldı... Bu binayı yıkmaya bütçen yetmiyorsa mühürle. Ama mühürlemedi, izin verdi. Şimdi çıkıp utanmadan sıkılmadan 'benim haberim yok' diyor."

'Tüm meydanlar adalet nöbeti alanı olacak'

Şengül Yılmaz'ın kızı Nur Aldeniz, mahkeme sürecinde karşılaştıkları tavrın acılarını daha da derinleştirdiğini belirtti. Aldeniz, özellikle savunma avukatlarının ve mahkeme heyetinin yaklaşımlarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Mahkemede tanıkların avukatları karşıda, hakime diyor ki; 'Ölenlerin suçu var, geriye doğru kaçmışlar, kapıya doğru kaçmamışlar'. Kalkmışlar 'Ölenlerin vücut bütünlüğü var mıydı' diye soruyorlar. Ya o yangında ölenlerin vücut bütünlüğü olma ihtimali var mı? Terbiyesizler!"

Aileler, Dilovası için adaletin sağlanmasının diğer tüm katliamlar için bir emsal teşkil edeceğini belirterek, "Tüm katliamlar için adalet sağlanana kadar, tüm meydanlar adalet nöbeti alanı olacaktır" mesajıyla eylemlerini sonlandırdılar.

Katliama ilişkin davanın bir sonraki duruşması 21 Temmuz'da görülecek.

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