Dilovası davasında tanık çocuk işçi: 'Zabıta geliyordu, parfüm alıp gidiyordu'

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum imalathanesi yangınıyla ilgili davanın görülmesine Kandıra Cezaevi Duruşma Salonu'nda devam ediliyor.

İş-Kur binasının iki bina yanındaki ruhsatsız binada yer alan atölyenin defalarca şikayet edilmesine karşın denetlenmediği, çocuk ve kadınların hiçbir iş güvenliği önlemi alınmayan tehlikeli işyerinde sigortasız ve düşük ücretlerle çalıştırıldıkları ortaya çıkmıştı.

Duruşmanın sabahki bölümünde 15 yaşından beri atölyede sigortasız çalıştırılan ve olay günü yaralanan 17 yaşındaki Z.H. tanık olarak dinlendi. Z.H. “Zabıta geliyordu, bir şey yapmıyorlardı. Parfüm falan alıp gidiyorlardı" dedi.

Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te meydana gelen ve 3'ü 18 yaşından küçük kız çocuğu, 3’ü kadın 7 işçinin can verdiği Ravive Kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili 16 sanıklı davanın 2’inci duruşması bugün yapılıyor.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Duruşma Salonu'nda görülen duruşmada avukatlar, SEGBİS ile bağlantı kurulan tutuksuz sanıklara sorular yöneltti. SEGBİS’teki ses sorunu nedeniyle, bağlantı sırasında sanıklarla mahkeme arasında zaman zaman iletişim sıkıntısı yaşandı.

Ravive Kozmetik fabrikasının bulunduğu binanın mal sahibi olan ÖZZADE adlı firmanın ortakları dinlendi. Binayı satın alırken kendilerine bina içinde o sırada faaliyet olduğunu ancak kısa zamanda boşaltacaklarının söylendiğini, yıkıp yerine yeni bina yapmak istedikleri için binanın kaçak olup olmadığıyla ilgilenmediklerini söyledi.

Kağıt üstünde ‘iş güvenliği’

Küresel OSGB firması tarafından Ravive Kozmetik’e işyeri hekimi olarak görevlendirilmiş olan Muhammet Dayıoğlu fabrikaya hiç gidip gitmediği sorusu üzerine şöyle konuştu:

Şirket yetkilisi müdürüm Ünal Aslan’la gittik. Gittiğimizde orada başka firma vardı. Ben arabada oturdum, Ünal Aslan gidip görüşmek istedi. Bunun üzerine geri döndük. Ünal Aslan, ‘Ben görüşüp gerekeni yapacağım, haber vereceğim’ dedi."

Ravive Kozmetik’te iş güvenlik uzmanı olarak görevli olan Seyfullah Çelik de aynı soruya, “Adrese gittiğimde orada başka bir işletmenin olduğunu gördüm. Müdürüm Ünal Aslan’a bildirdim. Müdür bu konuyu bundan sonra kendisi takip edeceğini söyledi. Araştırırım dedi." diye konuştu. Duruşmaya gelen Abdurrahman Bayat’ın savunması, iddianameyi okumak için süre verilmesi nedeniyle alınmadı.

Yangından yaralı olarak kurtulan çocuk işçi konuştu

Duruşmada, yangından yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki Z.H dinlendi. 15 yaşındayken Ravive Kozmetik’te çalışmaya başladığını söyleyen Z.H, şunları anlattı:

15 yaşındayken başladım. 2 sene çalıştım; çıktım, 6 ay sonra geri geldim. Paketleme yapıyorduk, etiket yapıyorduk. Üretim olarak kolonya, body mist falan yapıyorduk. İsmail Oransal geliyordu, malzemelere bakıyordu. Karışım falan da yapıyordu. İsmail Oransal, Tuncay ve Hürol üretim yapıyordu, biz de dolduruyorduk. Talimatları Kurtuluş Oransal veriyordu. Aleyna abla bazen yardıma geliyordu. Gökberk’i de çok gördüm. Onun malını da dolduruyorduk... İsmail (Oransal) her hafta gelirdi. Geceleri de gelirdi. En fazla kolonya yapıyordu. Zabıta geliyordu, bir şey yapmıyorlardı. Parfüm falan alıp gidiyorlardı. Geldiklerinde onlarla Kurtuluş Oransal görüşüyordu.”

800 lira yevmiyeyle sigortasız çalıştırıldığını söyleyen Z.H., “Sigorta yapmalarını istedim. Yapacaklarını söylüyorlardı, hatta asgari ücret vereceğiz diyorlardı. Ama yapmadılar" dedi. Z.H., olay gününe ilişkin şöyle konuştu:

Parfüm paketleme yapıyorduk. Tuncay abi malı çekti, bir anda patladı. Kolonya yapıyordu. Gökberk abinin malıydı. Şişede Okyanus yazıyordu... Biz kapıya yakındık, kurtulabildik. Esma ile Nisa arkada krem yapıyorlardı. Krem kimin içindi bilmiyorum.”

Bakanlık avukatı duruşmaya geç kaldı: ‘Gebze’de sanıyorduk’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat duruşma sırasında söz alarak, davanın Gebze’de olduğunu düşündüklerini, bu nedenle duruşmaya geciktiklerini belirterek davaya Bakanlık olarak katılma talebini mahkeme başkanına iletti.

Firari sanık tutuklandı, bakanlığın katılım talebi kabul edildi

Mahkeme, taleplerin değerlendirilmesi için 5 dakikalık ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklardan olan ve duruşmaya gelen Abdurrahman Bayat’ın tutuklanmasına, sanıklardan Aleyna Oransal hakkında cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin Kocaeli Şehir Hastanesi’nden rapor alınmasına karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya müdahil olma talebi kabul edildi.

'Bizimkiler 30 bin liraya yanıyor cayır cayır'

Öte yandan duruşmanın yapıldığı Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünden gazeteci Umut Taştan’ın paylaştığı görüntüler dikkat çekti.

Mağdur ailelerden olduğu anlaşılan bir kadın patronlar ve çoğu patronlardan oluşan Meclis’teki milletvekillerinin hayatlarıyla işçilerin hayatlarını karşılaştırarak “Neden?” diye sorması görüntülere şöyle yansıdı:

“Meclis'e gittim baktım, çoğu elinde kahve ve çay, gezerek tozarak 500 bin lira para kazanıyorlar, bizimkiler 30 bin liraya can veriyor, yanıyorlar cayır cayır…”