Dilipak'a 'AKP'nin papatyaları' yazısı nedeniyle 100 bin lira tazminat cezası

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'a İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan ve onu savunan kadınlara "fahişe" dediği "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısındaki ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.

Sözkonusu yazısı nedeniyle AKP Kadın Kolları ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu KADEM tarafından Dilipak hakkında açılan davanın karar duruşması Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Dilipak savunmasında şunları söyledi:

“Ceza dosyasının bekletici mesele yapılmasını talep ediyorum çünkü bu yazıların yazılmasından önce istişare toplantılarında bulundum. Hatta İsrafil Kışla ve Yalçın Koçak, Erman Tuncer ve Sırrı Çağlar’ın da konuya ilişkin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Çünkü bu kişiler ceza dosyasına dayanak soruşturma aşamasında tanıklıklarına başvurulmuştur. İlgili ceza dosyasındaki yargılamada matufiyet konusundaki tüm itirazlar değerlendirilecektir bu sebeple mahkemenizdeki yargılamada bu hususun tespiti şart olduğundan bekletici mesele yapılmalıdır.”

Savunmaların ardından verilen süre içinde şahitlerin belirtilmediği için talepleri reddeden hakim, kararını açıkladı.

Açıklanan kararla Abdurrahman Dilipak’a 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.