Dilek İmamoğlu'ndan 'zafer işareti' açıklaması: Olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz

CHP'nin Van mitinginde yaptığı zafer işareti nedeniyle hedef gösterilen Dilek İmamoğlu, katıldığı Katarsis adlı YouTube programında konuştu.

"Bu yüzden kaybediyoruz bence çünkü olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"İnsanların ağzına laf vermemek için kendimizden bazı şeyleri kısıtlıyoruz. Bütün gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz aslında. Benim yaptığım zafer işareti bir bütünüz, birlikte başaracağız, bu mücadele hepimizin mücadelesi, o bir başarı işareti. Yani evrensel olarak kabul edilmiş bir zafer işareti. Başka hiçbir anlam içermiyor.

Siz ne yaparsanız yapın, yaptığınız her şey mutlaka başka yerlere çekilecektir çünkü onlar öyle biliyorlar siyaseti. Biz bunu değiştirmeye çalışıyorsak neden onlar gibi davranalım? Biz daha şeffaf bir yönetim için geliyoruz, barışmak zorundayız. Yoksa bunun bedelini çocuklarımız ve onların çocukları ödeyecek. Bu ülke bizim hiçbir yere gitmeyeceğiz. Çocuklarımız da onların çocukları da bu ülkede yaşayacak."