Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu gözaltına alındı

Canlı yayında kokain içtiğini söyleyen ve kara para aklama iddialarının odağında olan Dilan Polat'ın ablası olan Sıla Doğu gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmesinin ardından İstanbul'da gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre kara para akladığı iddia edilen ve şirketlerinin vergileriyle ilgili gündemde olan Dilan Polat'la Engin Polat çiftinin ardından Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, sosyal medyada yaptığı canlı yayında küfürler ederek, kokain kullandığını itiraf etmişti. 

Sıla Doğu polis tarafından İstanbul’da gözaltına alındı. Doğu, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber

İşte ÇEDES: 12 yaşında çocuk ‘haram’ diye yolda gözünü kapatarak yürüyor