Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu

İş yerlerine yapılan saldırılarda gündeme gelen ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Polat çifti hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına ve birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu.

Haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirilen çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.