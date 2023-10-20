Dilan-Engin Polat soruşturması Gürcistan’a uzandı: Mafyanın parasını aklamışlar

''Kara para aklama'' ve ''vergi kaçırma'' iddialarıyla MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan ve yurtdışına çıkış yasağı getirilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Murat Ağırel'in yazısına göre Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın ilişki ağının Gürcistan'a kadar uzandığı ortaya çıktı.

Engin Polat'la ilişkisi olduğu belirtilen ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Derkan Başer'in yasadışı bahis patronu Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia ediliyor.

Türkiye'de cinayet işlemek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yurtdışına firar eden Galip Öztürk ile de ilişkisi olan Derkan Başer'in ''patronu'' Veysel Şahin'in yaklaşık 5 milyar avroluk illegal bahis ağını yönettiği belirtiliyor.

İddiaya göre emniyet, Engin Polat aracılığıyla Gürcistan’daki bu çete mensuplarının paralarının aklandığından şüpheleniyor.