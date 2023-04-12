'Diktatör' davasında Canan Kaftancıoğlu'nun beraati istendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında savcı beraat istedi. Kaftancıoğlu hakkında İstanbul'daki bir konuşmasında “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” ifadesini kullandığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten 4 yıl 8 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.

DHA'nın haberine göre Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Kaftancıoğlu'nun avukatı ve Erdoğan'ın avukatı katıldı. Kaftancıoğlu'nun avukatı söz alarak, “Müvekkilimiz seçim çalışmaları nedeniyle duruşmaya katılamamıştır. Bu duruşma karar verilmeyecek olursa mazeretli sayılmasını talep ederiz. Bir sonraki duruşmada kendisini hazır edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Canan Kaftancıoğlu'nun yapmış olduğu konuşmadaki "diktatör" söyleminin, Türk Dil Kurumu'nca kelime anlamı olarak "Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse" şeklinde tanımlandığını belirtti. Emsal Yargıtay kararlarının da olduğunu belirten savcı, Kaftancıoğlu'nun beraatini istedi.

Şikayetlerinin devam ettiğini mütalaaya katılmadıklarını belirten Erdoğan'ın avukatı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme, Kaftancıoğlu'nun mazeretini kabul ederek hazır bulunduğunda savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.