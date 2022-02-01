Digiturk çalışanlarından 'düşük zam' tepkisi

Uzun yıllardır istedikleri zammı alamayan, birçok basın çalışanının asgari ücrete yakın, kendilerini ve ailelerini geçindirecek paralardan uzak çalıştığı ve bu yıl da 0 ile yüzde 17 arasında değişen zamlarla karşılaşan Digiturk çalışanları, yönetimi alkışlarla protesto etti.

"Hakları ver Digiturk" diyen çalışanlar, "Açlığa mahkum edilmek isteniyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz" sözleriyle düşük zamma karşı sosyal medyada kampanya başlattı.

‘Enflasyon altı zamlarla ezildik...'

Yeni yılla birlikte asgari ücrete yüzde 50,4'lük zam yapılmış, memur ve memur emeklilerindeyse zam oranı ise yüzde 30,95 olarak belirlenmişti.

Enflasyondaki artışın ardından yapılan zamlara rağmen yüzde 17 oranında zam verilmek istenen Digiturk çalışanları "Hakları ver Digiturk" etiketiyle sosyal medyada, "Digitürk medya emekçileri olarak yıllardır sürdürülen enflasyon altı zamlarla ezildik. Bu yıl itibariyle yüzde 17 zamla açlığa mahkum edilmek isteniyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.