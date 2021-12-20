Didim'de hekime saldıran kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesindeki devlet hastanesi acil servisinde görevli hekim Doğancan Kılıç'a saldırıp yaralayan T.D.Y., 18 Aralık'ta serbest bırakılmasının ardından dün yeniden gözaltına alınmıştı.

T.D.Y. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

18 Aralık Cumartesi gecesi Didim Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ekiplere mukavemette bulunan T.D.Y. emniyet güçlerince rapor için getirildiği Didim Devlet Hastanesi'nde Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa atmıştı. Kılıç yaralanırken, T.D.Y. çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakılmıştı.