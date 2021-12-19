Bakan Koca: Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Didim Devlet Hastanesi'nde görev yapan hekime saldıran kişinin serbest bırakılması hakkında, "Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı" dedi, yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız."