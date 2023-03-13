Didim açıklarında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında botları su aldıktan sonra denizde kaybolan göçmenlerden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 11 Mart'ta Didim açıklarındaki Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde kaybolan göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda kayıp 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Didim açıklarında, 11 Mart'ta göçmenlerin bulunduğu lastik botun patlayarak su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ile 2 Sahil Güvenlik botu sevk edilmiş, ekipler yarı batık bottaki 1'i çocuk 11 göçmeni kurtarmıştı.

Kaybolduğu değerlendirilen 21 göçmeni arama çalışması başlatılmış, 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Çoğu Afrika uyruklu olan göçmenlerin ilk ifadelerinde, botun motorunun arızalandığını daha sonra su almaya başladığını, bunun üzerine bottaki erkeklerden bazılarının denize atladığını söylediği belirtilmişti.