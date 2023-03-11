Didim'de göçmenleri taşıyan bot battı: 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot battı. Olay sonucunda 3 kişinin cesedine ulaşılırken 10 kişi kurtarıldı.

TRT Haber muhabiri Hüseyin Çalışkan, canlı yayında olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Didim'de yine bir göçmen faciası yaşandı. Didim'den lastik botla denize açılan göçmenlerin bulunduğu lastik bot su alarak batmaya başladı. Sahil Güvenlil Komutanlığı ekipleri olaya müdahale etti. 10 düzensiz göçmen kurtarılırken kayıp olduğu düşünülen 21 kişiyi arama çalışması başlatıldı. 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybeden 3 göçmenden birinin hamile olduğu bilgisine ulaştık. 1'i çocuk 10 kişi kurtarıldı. Kayıp göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor."