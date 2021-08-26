'Didem Arslan Yılmaz' tepkisi: 'Savcılık makamları bu konuda da yine sessiz kalacaklar'

Van Barosu geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında Kürtçe konuştuğu için konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyusunda Didem Arslan Yılmaz için "nefret suçu" ve "alenen aşağılama" suçlarının işlendiği belirtilirken baro tarafından sürecin takip edileceği duyurulmuştu.

'Bunun temelinde iktidarın ve siyasilerin Kürtlere karşı kullandığı ayrıştırıcı dil var'

Konuyla ilgili soL'a konuşan Van Barosu'ndan Avukat Kadir Kutevi "Türkiye'de son yıllarda Kürtlere karşı keyfiyet ile hakaretler ediliyor. Bunun temelinde ise iktidarın ve siyasilerin Kürtlere karşı kullandığı ayrıştırıcı dil var. Birçok insan bugün buradan cesaret alıyor. Hakaret edenlere karşı herhangi bir yaptırım uygulanmıyor ve açılan soruşturmalar karşılık bulmuyor" dedi.

'Savcılık makamları bu konuda da yine sessiz kalacaklar'

Son yaşanan gelişmeyi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçu bağlamında değerlendiren Kutevi, "Ama yine biliyoruz ki savcılık makamları muhtemelen bu konuda da yine sessiz kalacaklar ve herhangi bir yaptırımda bulunmayacaklar. Ancak bizler bugün, Kürt halkının ve tüm ötekileştirilenlerin sahipsiz olmadığını göstermek, yaşanan olaylara sessiz kalınmadığını belirtmek istedik. Bu tavır karşısında da Türkiye'deki tüm ilerici, demokrat, sol ve sosyalist kamuoyunu tepki vermeye çağırdık. Bugün bu tür olaylar hiçbir hukuk devletinde yaşanmaz. Bin yıllık devlet geleneği olduğu söylenen Türkiye'nin Kürtlerin haklarını anayasal olarak güvenceye almamış olması yaşanan sorunların kaynağıdır. Bugün bu dil, bu söylem, bu nefret Türkiye'nin Batısında Kürtlerin linç edildiği, öldürüldüğü olaylara neden oluyor. Bizlerden de oturup izlememizi beklemesinler. Bu dili konuşan halkın sahipsiz olmadığını göstermek istedik" ifadesini kullandı.