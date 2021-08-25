Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Show TV'de "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" isimli programı sunan Didem Arslan Yılmaz'ın, programına bağlanan ve Kürtçe konuşan kadını canlı yayından alması üzerine Van Barosu sunucu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Program sunucusu şüpheli Didem Arslan Yılmaz, sırf kadının Kürtçe konuşmasından dolayı tepki göstermiş nefretini dile getirerek de kadını sadece Kürtçe konuşmasından dolayı hattan almıştır. Şüpheli Didem Arslan Yılmaz, Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kürt'e hakaret etmiş ve alenen aşağılamıştır.

Programda da açıkladığı üzere sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçe dışında başka bir dilin konuşmanın yasak olduğu, başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmanın suç olduğu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır.''

Arslan'ın konuğunu yayından alması büyük tepki çekmişti. Sunucu bugün yaptığı açıklamada, "Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim" demişti.