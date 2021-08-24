Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına telefonla bağlanan Türkan Taşçı'nın Kürtçe konuşmasını "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyerek engelledi.

Taşçı'nın Kürtçe konuşması üzerine Arslan, "Hayır hayır Türkan Hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan Hanım'ı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçe'den kesinlikle olmaz. Halayla konuşun. Doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani, olmaz öyle şey. O dili bilmiyoruz ki biz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum" dedi.