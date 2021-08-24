Kürt bilim insanı Nadir Nadirov yaşamını yitirdi

Sovyetler Birliği'nde eğitim alan ve Sovyet Kürdoloji geleneğinin önemli isimlerinden birisi olan Prof. Dr Nadir Nadirov, Kazakistan'ın Almatı şehrinde 89 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede tedavi gördüğü bilinen Nadirov, Sovyetler Birliği'nde üretim ve çalışmalar yapan Kürt aydınları arasında yer alıyordu.

6 Ocak 1932 yılında Nahçivan sınırlarında dünyaya gelen gelen Nadirov, 1937 yılında İkinci Dünya Savaşı öncesindeki gelişmeler ve bölgede yaşananlar nedeniyle Kazakistan'a göç eden aileler arasında yer aldı. Gogol Devlet Üniversitesi'nde eğitim alan Nadirov, burada kimya ve biyoloji üzerine dersler gördü. Daha sonra Moskova'daki Lenin Enstitüsü'nde yüksek lisansa başlayan Nadirov, 1967 yılında petro-kimya alanında doktorasını tamamladı. Kazakistan'da yaşayan Kürtlerin de sözcülüğünü yapan Nadirov alanında yüzlerce makale, birçok kitap ve bilimsel buluşa imza atarak aramızdan ayrıldı.

Lenin Nişanı dahil olmak üzere, Bilim Mareşali ve 1982'de Kazakistan Sovyeti Emektar İnsan Ödülü ile birlikte çok sayıda ödül ve tebrik alan Nadirov, petro-kimya alanında 260 buluşa attığı imza ile alanındaki saygın isimler arasında yer aldı.

Nadirov, Sovyetlet Birliği'nde yaşayan Kürtler hakkında yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.