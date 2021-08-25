Didem Arslan 'Kürtçe müdahalesi' eleştirilerine yanıt verdi

Didem Arslan sunuculuğunu yaptığı programa bağlanan kişiyi Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle hattan alması tepki çekmişti.

Arslan “Ben anlarım Kürtçe'den, kesinlikle olmaz. Doğru düzgün Türkçe konuşsun, hepimiz anlayacağız, burası Türkiye Cumhuriyeti” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler 'Kürtçeye müdahale' olarak yorumlanınca Didem Arslan'dan yanıt geldi.

Arslan yaptığı açıklamada, "Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim." diyerek eleştirilere cevap verdi.



