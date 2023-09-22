Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi mobbing iddiasıyla istifa etti

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin başhekimi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Mehmet Akdağ, bugün yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Akdağ'ın istifasının ardındaki neden olarak Rektör Mehmet Karakoç ile anlaşamadığı ve çalışma koşullarının zorlaştığı iddia ediliyor.

Amida Haber’in aktardığına göre Başhekimlik görevini yaklaşık dört yıldır sürdüren Prof. Dr. Akdağ, hastane yönetimindeki mobbing ve projelerinin engellendiği gibi sebeplerin de altında yattığı istifasını verdiğini doğruladı.

Mehmet Akdağ, görev süresi boyunca yeni bir üniversite binası yapılması için Sağlık Bakanlığı ve siyasi temsilcilerle çalışarak büyük çaba sarf etmişti. Ayrıca, tüp bebek merkezi kurulması, uzun randevu sürelerinin azaltılması ve MR cihazlarının alınması gibi girişimlerde bulunmuştu.

Dicle Üniversitesinden istifaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.