Dicle Fırat arasında Kürt operası: Heyran Jaro

Braht of Nahrain adını taşıyan albüm, adını işaret ettiği coğrafya olan Mezopotamya’dan, ezgilerini iki nehir arasındaki kadim kültürlerden alan değerli bir arşiv albümü.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan meşhur Kürt halk ezgisi Lo Şivano’nun ardından Pervin Çakar ve Ertan Tekin’i bu çalışmayla yeniden bir arada görüyoruz. Albümde, Andrea Bocelli ve Ennio Morricone gibi dünyaca ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan opera sanatçısı soprano Pervin Çakar ve Civan Gasparyan’ın emanet ettiği Ermeni halk çalgısı duduk ile çalan duduk ustası Ertan Tekin’e, dikkat çeken düzenlemeleriyle klasik müzik kökenli genç piyanist Dengin Ceyhan eşlik ediyor.

Duduk sanatçısı Ertan Tekin

Pervin Çakar uzun sayılabilecek bir zamandan bu yana üzerine yoğunlaştığı Breath of Nahrain çalışmasının ilk teklisi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Heyran Jaro adını taşıyan eser, Zaxo-Şırnak halk ezgisi olup Sindi Bölgesi’ne aittir.

Kürt müziğinde mani olarak kabul edilen Dengbêj ezgilerinden olan Hayran Jaro, kelime karşılığı olarak "hayran olduğum zavallı" anlamına geliyor. Bir Dengbêj formu olarak "Hayronok" türünde olan ezgi bir aşk hikayesini anlatıyor. Hayronoklar, genelde yaz aylarında yaylalara çıkan ve havalar soğuyunca köylerine dönen göçebe aşiretlerin başından geçenleri konu alıyor. Sürülerin peşinde veya dağların geçitlerinde rastlaşan delikanlılar ve kızların birbirlerine söyledikleri şarkılardır bunlar. Üçüncü kişilere söylenmeyen bu sözler genelde erotiktirler.

Pervin Çakar, şarkının hikayesini şu cümlelerle anlatıyor: "Heyran Jaro, Cudi sıradağlarında ayrı düşmek zorunda kalmış iki sevgiliden kız olanın yaktığı bir ağıttır. Spêrtî aşiretinden olan kız, ekmek pişirirken gözyaşlarını tutamaz, gözlerine duman kaçmış gibi yaparak gözlerini siler ve Sindi yaylalarından Eruh sırtlarına kadar dağlık bir coğrafyada gezintiye çıkar. Sevgilisi bir uçurumdan aşağıya düşmüş olan kız, onun yaralı haliyle konuşmaktadır ve biz bazen kızın ağzından sevgilisinin sözlerini duyarız."

Soprano sanatçısı Pervin Çakar

Pervin Çakar Breath of Nahrain adlı albüm için, "Breath of Nahrain, Klasik Batı müziğinin tınıları ile doğunun eşsiz melodilerinde bizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardığı bir albüm olacak. Botan’ın sarp dağlarından, Dersim’in eşsiz güzelliğine, Tur Abdin’den Sayat Nova’ya doğru üç güçlü müzisyenin nefesiyle yoğrulmuş bir yolculuk bu." diyor.

Albümde klasik tınıların olağanüstü gizeminde Pervin Çakar’ın sesi yankılanırken, bu coğrafyanın samimi hissiyatını Ertan Tekin’in duduku ve Dengin Ceyhan’ın doğu ve batıyı birbirine oya gibi ilmek ilmek işleyen piyanosu da tüm bu yolculuğa eşlik ediyor. Bu üç güçlü müzisyenin böyle bir özel albümde buluşması bu topraklar için çok büyük bir şans.

Piyano sanatçısı Dengin Ceyhan

Dengin Ceyhan, piyano ile katkı sunduğu albüm için düşüncelerini, "Sevgili Pervin Hanımı daha önceki çalışmalarından dolayı ismen biliyordum, sonrasında sevgili İklim Tamkan ile yaptıkları “Lo Şivano” ile daha iyi tanıma fırsatım oldu, müzikal anlamda. Aradan bir süre geçtikten sonra Pervin Hanım benimle iletişime geçti, bu projeden bahsetti, ben de mutlulukla olacağımı ilettim kendisine. Kayıt edilecek olan parçanın tarzlarının daha önce performansını yapmamıştım, içerik olarak da çok bilgim yoktu. Sonunda da parçaları dinlememeye karar verdim, çünkü bilinen bir şeyin kopyasını yapmaktansa, bir eserin farklı halde duyulma fikri daha orijinal geldi benim için. Pervin Hanım ve Ertan Beyle de ilk görüşmemiz ve yüz yüze tanışmamız prova günü oldu, çalıştık, içimize sindi, ertesi gün de kayıtları gerçekleştirdik. Çok değerli müzisyenlerle tanışıp çalışmak her zaman büyük keyif" sözleriyle ifade ediyor.

Yayınlanacak diğer ezgileri beklerken, albümün bu ilk ezgisiyle soL okurlarını baş başa bırakıyoruz.