Dicle Elektrik'e kıyak bitmiyor: Önce yatırım teşviki verildi, şimdi de borçları TL'ye çevrildi

AKP’nin enerji şirketlerinin borçlarına yaptığı "kıyaklar" bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu yılın başında Ocak ayı yatırım teşviki listesinde 1 milyar 180 milyon liralık yatırımı da teşvik kapsamına alınan Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’nin şimdi de özelleştirme borçlarının dolardan TL’ye çevrildiği ortaya çıktı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre borcun dolardan TL’ye çevrilmesinden kaynaklı kamu zararı 1 milyar 412 milyon 961 bin 105 TL olarak kayıtlara geçti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Özelleştirme Ek Sözleşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) resmi yazıları ve OHAL kapsamında çıkarılan 683 sayılı KHK’den aldığı belgelerlerden yapılan tespitleri BirGün’le paylaştı.

Özelleştirmeyle hisse devri yapılan elektrik dağıtım şirketleri ve termik santralların dolarla ödedikleri borç taksitlerinin TL’ye çevrilmesi ve 6 yıl taksitlendirilmesi sağlandı. Dicle Elektrik Dağıtım’ın 2017 yılında kalan 193 milyon 500 bin dolarlık anapara borcu TL’ye çevrilerek, ödenen tutarın dolar karşılığı 167 milyon 422 bin 845 dolar oldu. Yapılan hesaplar doğrultusunda şirketin borcunun TL’ye çevrilmesinden kaynaklanan kamu zararı ise 75 milyon 884 bin 55 dolar (1 milyar 412 milyon 961 bin 105 TL) oldu. Dövizle ödenmesi halinde borç 243 milyon 306 bin 900 dolar olacaktı. Yavuzyılmaz, “AKP, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerde yandaş şirketlere dolar ve avroyla garanti ödemelerini tıkır tıkır yaparken, söz konusu aynı şirketlerin devlete olan borçları olunca dolar borçlarını TL’ye çeviriyor ve devasa kamu zararı yaratıyor. Bu nedenle vatandaşımız fakirleşmeye devam ediyor” diye konuştu.

Kamudan en fazla ihale alan şirketlerin başında

Kamudan en fazla elektrik enerjisi ihalesi alan şirketler listesinin en başında Dicle Elektrik yer alıyor. Şirketin ihalesini aldığı kamu kurumları arasında cezaevleri, emniyet müdürlükleri, hastaneler, kışlalar, havalimanları ve belediyeler var. Şirket, İsmail Fahreddin Tivnikli ve Abdullah Tivnikli tarafından kurulan Eksim Holding’e bağlı. 2018 yılında yaşamını yitiren Abdullah Tivnikli’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkileri olduğu biliniyordu. Tivnikli’nin adı 17-25 Aralık operasyonlarında da geçiyordu.

Kamu zararı büyüyor

Deniz Yavuzyılmaz’ın açıkladığı diğer şirketler ve kamu zararları şu şekilde: