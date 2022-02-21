Ocak 2022 Yatırım Teşvik Belgesi alan proje listesi yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak 2022 döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgeleri listesini yayımladı. Resmi Gazete’de dün (20 Şubat 2022) yayımlanan listeye göre toplam 20 milyar 867 milyon lira yatırım yapmayı üslenen 707 işletme yararlandırılacak. Bu işletmeler vergi ödemeyecekler, kredi faizlerini ve sigorta primi işveren payını devlet karşılayacak, ithal edecekleri 680 milyon dolar tutarındaki makine teçhizat için gümrük vergisi ödemeyecekler. Projeler bittiğinde 23 bin 386 yeni istihdam sağlanması bekleniyor.

Teşvik listesinde Eti Gümüş AŞ ile Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. özellikle dikkat çekiyor.

Eti Gümüş, Kütahya’da çevre felaketleriyle anılıyor. Dicle Elektrik A.Ş.’nin elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmesi için yapması gereken yatırımı devlet üsleniyor.

Eti Gümüş A.Ş.’nin yılda 6 milyon 480 bin ton gümüş cevheri istihracı ve zenginleştirilmesi amacıyla 1 milyar 723 milyon lira tutarındaki yeni (tevsii) yatırımı, "Bölgesel Öncelikli Yatırım" sınıfında desteklenecek.

Şirketin alacağı banka kredisinin faizi ile işveren sigorta primini devlet karşılayacak. İthal edeceği 81 milyon 542 bin dolar tutarındaki makine teçhizat için Gümrük Vergisi ve KDV ödemeyecek. 7 yıl boyunca yüzde 80 vergi indiriminden yararlandırılacak.

Eti Gümüş A.Ş., Yıldızlar Holding bünyesindeki şirketlerinden biri. Elektrik üretimiyle de ilgileniyor. Linyit sahaları var.

sol Haber Portalı'nda 13 Şubat 2011 tarihinde yayınlanan haberde, Söğüt Seramik’in neredeyse üstüne para vererek özelleştirilmesi ve holdingin hızlı yükselişi ayrıntılarıyla açıklanmıştı.

Maden Mühendisleri Odası'nın o tarihte hazırladığı raporda özetle şu vurgular dikkat çekiyordu ve sol Haber Portalı'nda yayınlanan bu çalışmaya da göndermeler yapılmıştı; “Eti Gümüş, 41 milyon dolara satıldı. Şirketin kasasında 16,5 milyon dolar; stoklarında 10 milyon dolar tutarında mal vardı. Kütahya şehir merkezindeki lojman ve sosyal tesisleri 3 milyon dolar değerindeydi. Ve üzerindeki ciro 10 milyon dolar tutarındaydı…”

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 1 milyar 180 milyon lira tutarındaki, “Elektrik Enerjisi Temin Hizmetleri-Elektrik Enerjisi Dağıtımı Alt Yapısı” projesi de on yıl boyunca devletçe desteklenecek. Şirketten on yıl boyunca yüzde 90 indirimli vergi alınacak, gelir vergisi stopajı ve KDV alınmayacak, sigorta primi işveren hissesini devlet ödeyecek.

Dicle Elektrik A.Ş. (DEDAŞ), 2013 yılında özelleştirilen 15 dağıtım şirketinden biri. DEDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde faaliyet gösteriyor. TEDAŞ şirketleri özelleştirilirken, özel şirketlerin kayıp kaçakları önlemek amacıyla yeni yatırımlara girişecekleri, böylelikle verimli kullanılacağı ve savurganlığın önleneceği söyleniyordu. Oysa şirketler yeni yatırım yapmadılar, kayıp-kaçak bedellerini faturalara ekleyip abonelerden tahsil ettiler. Var olan altyapılar eskidi ve Isparta’da örneğini gördüğümüz üzere çöküyor.

Dicle Elektrik A.Ş.’ye verilecek olan teşvik, özel şirketlerin yapması gereken yatırımın önemli bir bölümünün devletçe karşılanması anlamına geliyor.