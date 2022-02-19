Bakan Dönmez: Elektrik şirketi gözünün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura ödemeyeceği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilginç ifadeler kullandı.

Dönmez, "Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser" dedi.

Fatih Dönmez, "Yani siz markete girdiniz, alışveriş yaptınız ama parayı ödemeden çıkacağım diyorsunuz. Bunun bir politika aracı olarak kullanılmasını doğru bulmam" ifadesini kullandı.