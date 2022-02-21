DHC ve LHC: Rusya, Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanısın

Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Lugansk Halk Cumhuriyeti Başkanı Leonid Paseçnik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgelerinin bağımsızlığının tanınmasını talep etti.

Puşilin ve Paseçnik, Rusya Devlet Başkanı Putin'den halk cumhuriyetlerinin statülerini bağımsız uluslar olarak tanımasını istediler. Paseçnik ayrıca, Rusya'dan Lugansk'la savunma alanında işbirliğini de içeren bir dostluk anlaşması imzalanmasını da istedi.

Rusya'nın yasama organı Duma, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin tanınması hakkındaki kanun tasarısını onaylamıştı. Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin yaptığı açıklamada, Duma’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Donbass’taki Halk Cumhuriyetleri'nin tanınması çağrısında bulunan bir kanun tasarısı gönderileceğini söylemişti.