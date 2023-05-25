DHA, Esenler'deki cinayete ilişkin 'domuz bağı' ifadesini kaldırdı

İstanbul Esenler Kemer Mahallesi 903. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İhbarın yapıldığı adreste hareketsiz halde yatan bir kişinin görülmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

DHA'nın ilk olarak geçtiği haberde, olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 42 yaşındaki Muhammad Tahir Khan isimli kişinin, "domuz bağı yöntemiyle bağlandığı" ve hayatını kaybettiğinin tespit edildiği aktarıldı. Daha sonra haberini düzelterek yeniden yayımlayan DHA polisin bu kişinin 42 yaşındaki Pakistan vatandaşı Muhammad Tahir Khan olduğunu ve ayakları ve ağzının ayrı iplerle bağlanarak öldürüldüğünü tespit ettiği bilgisini paylaştı.

AA'nın "Esenler'de Pakistan uyruklu kişi evde ölü bulundu" başlığıyla geçtiği haberde ise "Bazı haberlerde geçen 'domuz bağı cinayeti' şeklinde yer alan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi" denildi. AA'nın haberinde olayın bir cinayet olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Gazeteci Hazar Dost ise, T10'daki haberinde "Emniyet Kaynakları 47 yaşındaki Muhammed Tahir Khan'ın domuz bağıyla değil, elleri ve ağzı bağlıyken boğazının kesilerek öldürüldüğünü aktardı" ifadesini kullandı. Sözkonusu haberde emniyet kaynaklarının olayın bir fidye pazarlığı olma ihtimali üzerinde durdukları kaydedildi.

DHA'nın haberinde yangının Khan’a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla çıktığının ileri sürüldüğü belirtilirken, Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan’ın cenazesinin daha sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü, olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldığı ifade edildi.