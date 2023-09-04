Deyrezzor'da çatışmaların ardından ABD, SDG ve aşiret temsilcileri arasında toplantı

Suriye’nin doğusundaki Deyrezzor bölgesinde, bazı Arap aşiretleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çıktığı belirtilen çatışmalarda 50'den fazla kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

ABD SDG, Demokratik Suriye Meclisi ve aşiret ileri gelenleriyle toplantı yaptığını duyurdu.

ABD'nin 2012'de kapattığı Suriye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ve "IŞİD'e Karşı Uluslararası Koalisyon Güçleri" Genel Komutanı Joel B. Vowell, taraflarla görüştü.

Büyükelçiliğe göre görüşmede "Deyrezzor sakinlerinin şikayetlerinin ele alınmasının önemi, bölgeye dış müdahale tehlikeleri, sivil ölümlerinin önlenmesi ve şiddetin yatıştırılması gerektiği" konularında anlaşıldı.

Açıklamada Goldrich ve Vowell'ın "ABD'nin SDG'yle IŞİD'e karşı güçlü ortaklığının öneminin yeniden altını çizdiği" kaydedildi.

SDG de toplantıya ilişkin bir açıklama yaparak görüşmenin "olumlu" geçtiğini bildirdi.