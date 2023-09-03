Tahran'da konuşan Hakan Fidan'dan 'Kerkük' açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Irak'ın Kerkük kentindeki olaylara ilişkin konuşan Fidan "Irak'ın asli ve kurucu unsurları arasında yer alan Türkmen soydaşlarımızın ana yurdu konumundaki Kerkük'te can kaybıyla sonuçlanan gerginliklerin ortaya çıkmasını üzüntü ve büyük kaygıyla karşılamaktayız" ifadelerini kullandı.

"Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine de süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz" diyen Fidan, "Türkmen soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması, Irak'a yönelik politikamızın bildiğiniz gibi ana unsurları arasında yer almaktadır. Türkmen haklarının siyasi pazarlıklara konu edilmesine karşı durmaya ve Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İran'la 'yüksek düzeyli işbirliği konseyi'

AA'nın aktardığına göre İran'la ikili işbirliğini "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi gibi kurumsallaşmış diyalog mekanizmalarıyla daha da ileri taşımak" istediklerini kaydeden Fidan görüşmede "ortak sınır güvenliği, terörizmle mücadele, ticaret, ulaştırma ve yüksek öğretim konularının müzakere edildiğini" belirtti. Fidan, "özellikle PKK tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili hassasiyetlerin gündeme getirildiğini" söyledi.

Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığına işaret ederek, ivmenin sürdürülmesine yönelik atılacak adımların ve ticaret hacminin 30 milyar dolar hedefine ulaşması için ele alınacak somut konuların detaylıca görüşüldüğünü kaydetti.

Sınır ticareti, tarım, hayvancılık, enerji ve lojistik konusunda ülkelerin pozisyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu söyleyen Fidan, "Tüm bunları yakın zamanda düzenleyeceğimiz Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda ayrıca ele alacağız" dedi.

Fidan, görüşmelerde enerji alanındaki işbirliğine ve bölgesel kalkınma projelerine de değinildiğini belirtti.

Suriye'den beklentiler

Suriye, Irak, Filistin, Güney Kafkasya, Yemen ve Afganistan, Ukrayna ve Libya konularının da görüşüldüğünü ifade eden Fidan, Suriye hükümetiyle işbirliğinden beklentilerinin net olduğunu söyledi. Fidan bu beklentileri "Suriyeli mültecilerin evlerine onurlu bir şekilde dönmelerine yönelik adımlar atılması, daha fazla mültecinin Türkiye'ye gelmesini önleyecek tedbirler alınması ve terörle mücadelede işbirliğine önem verilmesi" diye açıkladı..

"Irak'ın istikrarı, kalkınması" ve "terörle mücadele" konularının yanı sıra "İslamofobi" konusunun da görüşüldüğünü belirten Fidan, "Buna yönelik İslam İşbirliği Teşkilatı çatısında neler yapabiliriz, ne tür tavırlar alabiliriz? İki Müslüman ülke olarak görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Fidan, Türkiye'nin İran ve Suudi Arabistan arasında yapılan mutabakatı da desteklediğini belirterek, nükleer anlaşma müzakerelerinin devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.