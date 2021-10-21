'Devr-i sabık yaratılarak hesap sorulacak'

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası bürokratlarına yaptığı çağrıya ilişkin konuştu.

Enginyurt, "Kul hakkı yemeyen kimden korkar? Hırsızlık yapmayan kimden korkar? Devletin malını çalmayan kimden korkar? Dolayısıyla korkması gerekenler kendilerini biliyorlar ve bunlardan muhakkak devr-i sabık yaratılarak hesap sorulacaktır" dedi.

Enginyurt'un aksine Millet İttifakı'nın iki ana aktörü CHP ve İYİP cephesinden, Erdoğan işaret edilerek "devr-i sabık yaratmayacağız" açıklamaları gelmişti.