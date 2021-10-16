Devletten imarsız alanda 'villa yapımına uygun' Hazine arazisi satışı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bulunan Hazine'ye ait taşınmazları belirli aralıklarla satışa çıkarıyor. Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan hazineye ait araziler de bu ay satılacak taşınmazlar listesine eklendi. Koru, Korubaşı ve Göçük mahallelerinde yer alan ve toplam yüzölçümü 19 dekara yaklaşan üç parsel arazinin 26 Ekim’de ihale yoluyla satılması planlanıyor. Ancak Koru Mahallesi’nde imarsız alanda yer alan Hazine arazisinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından "villa yapımına uygun arsa" nitelemesiyle satışa çıkarılması dikkat çekiyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde satışa çıkardığı Hazine arazileri arasında Gazipaşa, Kaş ve Manavgat’tan çeşitli parseller de yer alıyor. Gazipaşa Koru Mahallesi’nde bulunan 2 dönümlük arazinin devletin resmi internet sitesinde "villa yapımına uygun arsa" yazısı ile satışa konması dikkat çekiyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Gazipaşa'daki arazi satışı ilanına koyduğu fotoğraf

Devlet imarsız araziyi 'villa yapımına uygun' diye pazarlıyor

Ancak deniz manzaralı arazinin tapu kayıtlarında imarsız alanda yer aldığı görülüyor. 1767 ada 1 parseldeki arazinin imarsız alanda olmasına rağmen Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından villa yapımına uygun nitelemesiyle pazarlanıyor. Ayrıca Koru ve Korubaşı mahallelerinde satışa çıkarılan Hazine arazilerinin deniz manzaraları da öne çıkarılarak pazarlanması dikkat çekiyor.

Devlet Gazipaşa'da imarsız alanda villa yapımına uygun diye arazi satışı yapıyor

İhale tarihi 26 Ekim

Gazipaşa Koru Mahallesi'ndeki arazinin geçici tahmini bedeli 2 milyon 865 bin TL olarak açıklanırken, Korubaşı Mahallesindeki 15,8 dekarlık bir başka arazi ise 3 milyon 174 bin geçici tahmini bedel ile ihaleye konuldu. Göçük Mahallesi’ndeki 719 metrekareden oluşan Hazine arazisinin 36 bin TL’den satışa çıkarıldığı belirtildi. İhale tarihi 26 Ekim olarak açıklandı.

Gazipaşa Koru Mahallesi tarım arazileri ve plansız konutların iç içe geçtiği bir bölgede yer alıyor

Satışa konan hazine taşınmazları en fazla Konya, en az Van'da

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde ihale duyurusu yaptığı 2626 taşınmaz bulunuyor. Konya, 547 taşınmazla ilk sırada yer alıyor. Ankara 366, Kahramanmaraş 134, Mersin 104, Kırşehir ve Çankırı 84, Muğla 33, Antalya ise 26 taşınmaz ilanıyla öne çıkan iller arasında yer alırken, Van 1 taşınmaz ilanıyla listede en az taşınmaz satışı yapılacak il oldu.

Hazine malına iki yıl taksit, KDV ve Emlak Vergisi'nden muafiyet

Milli Emlak Genel Müdürlüğü satışa çıkardığı Hazine taşınmazları için hazırladığı afişlerle alıcıları teşvik etmeyi amaçlıyor. Afişlerde, 2 yıl taksit uygulaması yapılacağı belirtilen Hazine taşınmazlarının satışından KDV alınmayacağı, 5 yıl emlak vergisinden muaf tutulacağı bilgilerine yer veriliyor.