Devletin durdurduğu kaçak inşaata devlet tarafından devam ediliyor!

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı’da kıyıya yakın konumdaki 397 numaralı orman parselinin içinde geçtiğimiz günlerde başlayan inşaat çalışması dikkatleri üzerine çekti. Çıralı’nın sahili de kapsayan önemli bir kısmı kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Sahilin gerisindeki bölge ise 3. Derece doğal sit alanı. Korunan alanlardaki imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Çıralı’da uzun yıllardır tartışmalar eşliğinde devam eden planlama çalışmaları tamamlandı ve hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı 2017’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Orman arazisinde ahşaptan yangın istasyonu bilmecesi

Kadastro ve parselasyon çalışmalarının ardından artık Çıralı halkı uzun yıllardır beklediği planlı ve sağlıklı bir yapılaşmaya kavuşmak için gün sayarken Orman Bölge Müdürlüğü’nün sahile yakın arazide başlattığı inşaat çalışması dikkatleri üzerine çekti. Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz yetkililer, mülkiyeti ormana ait arazide bulunan işletmenin uzun süren hukuki sürecin ardından tahliye edildiğini ve alandaki yapıların yıkıldığını dile getirerek burada yangın müdahale istasyonu olarak kullanılması planlanan iki ayrı yapının inşa edileceğini belirtti.

Bakanlık yetkilileri 'Sit izni yok, inşaatı durdurduk' dedi

Koruma amaçlı imar planında, doğal sit alanı olan arazide böyle bir alanın ayrılmadığını öne süren vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü’nün özel bir yüklenici firmaya yaptırdığı inşaatın yasadışı olduğunu, koruma bölge komisyonundan izninin bulunmadığını dile getirdi. Bilgisine başvurduğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan inşaatın sit izninin bulunmadığını doğrulayarak önceki gün inşaatın durdurulduğu bilgisini verdi. Bakanlık kaynakları, inşaat için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na başvuru yapılacağını da sözlerine ekledi.

Çıralı'daki inşaat önceki gün kaçak olduğu gerekçesiyle durdurulmuştu

Görevliler gitti, inşaat yükselmeye başladı

Ancak bakanlık yetkililerinin yerinde yaptığı incelemenin ardından durdurulan inşaatın, görevlilerin alandan ayrılmasının hemen ardından devam etmesi tepki çekti. Durdurulan inşaatın yükselmeye devam ettiğini belirten vatandaşlar, görüntü almak için alana gidildiğinde çalışanların ortadan kaybolduğunu, daha sonra çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Yerel halkın iddiasına göre söz konusu iki binanın ünlü bir siyasinin yakınına tahsis edileceği öne sürülüyor. Devletin bir kurumunun durdurduğu kaçak inşaatın, bir başka devlet kurumu tarafından ilgili yasalar çiğnenerek devam ettirilmesi bu iddiaları güçlendiriyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu inşaatla ilgili kamuoyundaki soru işaretlerini giderecek bir açıklama yapması bekleniyor.

Yetkililerin alandan ayrılmasının ardından inşaata devam ettiği görüldü

Yerel halk doğa korumada örnek oldu

Çıralı, doğal ve tarihi dokusuyla bölgenin en önemli alternatif turizm merkezlerinden biri. Her şey dâhil sisteminin girmediği Çıralı’da yerel halkın organik tarımdan küçük aile işletmeciliğine büyük özveriyle geliştirdiği turizm modeli dünyanın dört bir yanından insanları bu bölgeye çekiyor. Sahilinde deniz kaplumbağaları, dağlarında efsanevi Khimera’nın halen yanan ateşi, Akdeniz’in en güzel koylarıyla çevrelenmiş olan Çıralı’yı doğa cenneti yapıyor. Yıllarca atalarından kalan arazilerde önce akdarı, susam üreten, ardından ise seracılık ve turizmden geçimini sağlayan yerel halk, korunan alan kararının ardından ilgili idarelerle çatışma halinde geçen yılların ardından bugün korunmuş bir doğanın turizm için önemli bir avantaj olduğunu fark etmiş durumda. Doğa koruma çalışmalarında yerel halkın desteği ve katkıları çok önemli.

İdarenin kaçak bina yapması devlete güveni yok ediyor

Ancak Çıralı gibi cenneti korumak için görevli olan kamu kurumlarından biri olan Orman Bölge Müdürlüğü’nün doğal sit alanında koruma bölge komisyonunun izni olmadan inşaat yapmaya girişmesi, yerel halkın koruma konusunda idareden çok daha önde olduğunu gözler önüne seriyor. Bir yandan milli park, diğer yandan doğal ve arkeolojik sitlerle çevrelenen Çıralı’da yıllarca yıkım baskısı uygulayan kamu idaresinin bu akıl almaz uygulaması, devlete olan güvenin de yok olmasına yol açıyor. Bu konuda ihmali olan kamu görevlilerinin bir an önce açıklanması ve ilgili idari ve hukuki soruşturmanın yürütülerek sonuçlarının kamuoyuna açıklanması bekleniyor.