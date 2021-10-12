Devlet de sit alanına kaçak yapı yaparsa!

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde bulunan 397 numaralı orman parselinde geçtiğimiz günlerde başlayan inşaat girişimi dikkat çekti. Bir süre sonra inşaat alanına asılan afişte, alanda yangın ilk müdahale istasyonu yapılacağı belirtildi. Ancak inşaat alanının AKP’li bir bakanın iş insanı olan kardeşi tarafından ziyaret edilmesi söz konusu alanın başka amaçlarla kullanılacağı iddiasını da gündeme getirdi.

Çıralı'da inşaat

Yetkililer 'Yangın müdahale istasyonu olacak' dedi

Doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan arazide başlayan inşaat çalışmasına ilişkin görüşüne başvurduğumuz Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu çalışmanın yangın müdahale istasyonuna ait olduğunu dile getirdi. Mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olan arazide bulunan işletme ile kurum arasında süren davanın sonuçlanmasının ardından alandaki yapıların yıkılarak temizlendiğini ardından bu alanda yangın müdahale istasyonu yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alanda iki ayrı yapının inşa edileceğini kaydetti.

İnşaat alanına asılan tabelada yangın müdahale istasyonu inşa edileceği belirtiliyor

Kaçak olduğu ortaya çıkan inşaat durduruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun izni olmadan kaçak olarak yapımına başlanan ve ilgili kurumlar tarafından göz yumulduğu öne sürülen inşaatla ilgili sorularımızı yanıtladı. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre Orman Bölge Müdürlüğü’nün inşa ettiği yangın müdahale istasyonunun sit izni bulunmuyor. Bugün itibari ile bakanlık görevlilerinin alana giderek inşaat çalışmasını durdurduğunu bildiren yetkililer, projeyle ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na başvuru yapılacağını da sözlerine ekledi.

Çıralı'daki inşaat bakanlık tarafından durduruldu

Yetkililer gelince çalışma duruyor, gidince yeniden başlıyor

Bakanlık yetkililerinin inşaat sahasında yaptığı incelemenin ardından kısa süreliğine duran çalışmaların, yeniden başladığını dile getiren vatandaşlar, daha önce de Kemer Belediyesi’ne bağlı görevlilerin alana geldiğini ancak görevlilerin gitmesinin ardından inşaatı yine devam ettiğini öne sürdü.

Devlet de sit alanına kaçak inşaat yaparsa

Ahşap iskele üzerinde inşa edildiği dikkat çeken yangın müdahale istasyonunun kaçak olduğunun ortaya çıkması tepkiyle karşılandı. İzinsiz çivi çakmanın bile yasak olduğu alanda vatandaşlar en küçük müdahalede hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalırken devletin kurumu olan Orman Bölge Müdürlüğü’nün sit alanında koruma bölge komisyonunun izni olmadan inşaata vatandaşlar tepkili.