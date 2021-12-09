'Devleti yönetenler yetkilerini tarikat ve cemaatlere devretmiştir'

CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek, Antalya’da ALİMDER’e bağlı tarikat yurdunda işlenen vahşi cinayete dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na yönelik soru önergeleri verdi. Zeybek, olaya dair getirilen yayın yasağı ve Antalya Valiliği’nin basın açıklamasına da tepki gösterdi.

'Devleti yönetenler, yetkilerini cemaatlere devretmiştir'

Cinayet sonrası Antalya Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamanın utanç verici olduğunu belirten Zeybek, şunları söyledi:

"Vahşetin gerçekleştiği yurt ve dernek hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi gereken Antalya Valiliği ise yaptığı açıklamada katilin psikolojik rahatsızlığına vurgu yaparak, olayın yaşandığı dernek yurdu ve tarikat hakkında tek satır açıklama yapmadan, vahşi cinayeti sıradanlaştırmaya çalışmaktadır. Vatandaşlarımız Antalya Valiliği’nden çocuklarının tarikat ve cemaatlere bağlı vakıf ve derneklere ait yurtlara mahkum kalmaması için çalışma bekliyorken, Valilik resmi açıklamasında cinayeti bir psikolojik vaka ile sınırlandırmakta, asıl cevap bekleyen sorulara dair tek satır açıklama yapmamaktadır. Aladağ’daki yurt yangını, ENSAR Vakfındaki istismar olayları, FETÖ’nün yakın tarihteki yapılanması hala toplumun hafızasında yerini koruyor. Devleti yönetenler ve idarecileri, görevlerini ve yetkilerini bir takım tarikat ve cemaatlere devretmişlerdir"

'Olayı örtbas etmek için gayret sarf ediliyor'

Kaçak tarikat yurdunda işlenen vahşi cinayet sonrası yayın yasağı getirilmesini de eleştiren Zeybek, şunları söyledi:

"Kaçak olduğu iddia edilen, tüm resmi kurumların bilgilerinin olmadığını söylediği tarikat yurdu ve işlenen cinayet hakkında yayın yasağı getirilmesi, halkın haber alma hakkının engellenmesi demektir. Haber için Antalya’ya gelen gazetecinin farklı gerekçelerle gözaltına alınması birilerinin bu olayı örtbas etmek için gayret sarf ettiğinin göstergesidir. AKP iktidarında vatandaşın inançlarını sömüren tarikat ve cemaatlerin sebep olduğu bu kaçıncı olay, ne AKP bu olaylardan ders alıyor, ne de üzerine gidiyor. Eğitimi, barınmayı, sağlığı, yargıyı, kolluk kuvvetlerini, orduyu tarikat ve cemaatlerin oyun sahası haline getiren siyasi iktidar, dünden ders almadan yarının felaketine giden yolların taşlarını döşüyor"

Zeybek İçişleri Bakanı Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergelerinde ise şu sorulara yer verdi.