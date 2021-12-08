Önemli iddia: Cinayetin işlendiği tarikat yurdu bir polis müfettişine ait

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre Antalya'da Erenköy tarikatına bağlı kaçak öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney'in Mehmet Sami Tuğrul'u vahşice katlettiği bina bir emniyet müfettişine ait.

Dost'un haberi şu şekilde:

Dün yaşananların ardından emniyette görevli kaynaklarımızdan bilgi almaya çalışırken, Antalya Asayiş Şube'ye gelen ilginç bir talimat olduğunu öğrendik. Bize aktarılana göre, üst düzey görevliler, ''Bu olaya dair bilgi, belge, görüntü kesinlikle hiçbir yerde paylaşılmayacak, dikkat edilecek" demişti.

Böylesine bir olay için böyle bir talimatın gelmesi, en başından itibaren ilginçken, bugün yerel kaynaklardan emniyetin bu işin ucunu neden bu kadar sıkı tuttuğuna işaret eden bir bilgi aldık.

ALİMDER adlı derneğin kaçak tarikat yurdu olarak kullandığı cinayet mahali ile ilgili 3 kaynaktan teyit ettirdiğimiz bir iddiaya ulaştık. Kaynaklar, binanın halen Antalya'da görev yapan birinci sınıf emniyet müdürü unvanlı polis müfettişine ait olduğunu iddia ederken "Burayı bu yurda emniyet müdürünün babası kiraya vermişti" diyor.

Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesini almak için memleketinden gelen öğretmen babasına ise bugün derneğin başkanı Barış Kaplan eşlik etti. Adli Tıp'tan cenaze alınırken 30'a yakın polisin eşlik ettiğini belirten kaynaklar, babayla kimsenin konuşmasına izin verilmediğini söyledi.

Öte yandan, olayla ilgili çevredeki esnafla konuşmak istediğimiz zaman, çekingen davranışlar sergilediklerini gördük. Birkaç soru sorduktan sonra esnaf, "Kapıdaki polisler sürekli 'Kimseye konuşmayın, ayrıntı anlatmayın' diye baskı yapıyor" diyerek bildiklerini anlatmamaları konusunda baskı gördüklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Dün (7 Aralık) Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde , Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesmişti. Antalya Derneği'nin, Erenköy cemaati adı altında örgütlenen tarikat çizgisinde faaliyet gösterdiği biliniyor.