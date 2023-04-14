Devlet Malzeme Ofisi 249 milyon oy pusulası için ihaleye çıktı

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları için ihale ilanına çıktı.



İlana göre toplam 249.670.310 adet birleşik oy pusulası basılacak.



İki yüz kırk dokuz milyon altı yüz yetmiş bin! pic.twitter.com/YqzGd6Dpo7