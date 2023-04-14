Devlet Malzeme Ofisi 249 milyon oy pusulası için ihaleye çıktı

Seçimlerde oy kullanacak 64 milyon seçmen için 249 milyondan fazla oy pusulası basımı için ihaleye çıkıldı.

Haber Merkezi

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası için ihale ilanına çıktı. Ayrıca 814 bin 120 adet de görme engelli oy kullanma şablonu üretileceği öğrenildi.

İhale ilanını sosyal medya hesabında paylaşan gazeteci Murat Ağırel, pusula sayısı ile seçmen sayısı arasındaki farka işaret etti.

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