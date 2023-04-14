Devlet Malzeme Ofisi 249 milyon oy pusulası için ihaleye çıktı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası için ihale ilanına çıktı. Ayrıca 814 bin 120 adet de görme engelli oy kullanma şablonu üretileceği öğrenildi.
İhale ilanını sosyal medya hesabında paylaşan gazeteci Murat Ağırel, pusula sayısı ile seçmen sayısı arasındaki farka işaret etti.
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları için ihale ilanına çıktı.— Murat AĞIREL (@muratagirel) April 14, 2023
İlana göre toplam 249.670.310 adet birleşik oy pusulası basılacak.
İki yüz kırk dokuz milyon altı yüz yetmiş bin! pic.twitter.com/YqzGd6Dpo7