Devlet korumasındaki çocukların tarikat kampına gönderilmesi Meclis gündeminde

Devlet koruması altındaki çocukların Nur Cemaati'nin Suffa Vakfı ile ilişkili olan Mutlu Yuva Derneği tarafından düzenlenen 40 günlük tarikat kampına gönderilmesine ilişkin dünkü haberimiz Meclis gündemine taşındı.
Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin bir soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.
Önergede, Mutlu Yuva Derneği'nin Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösterdiği ve çocuk evleri açtığını iddia ettiği ancak bu tür kurumların açılma ve işletme yetkisinin sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait olduğu belirtildi. Bu nedenle, derneğin bu faaliyetinin kanuna aykırı olduğu ifade edildi. Ayrıca, Suffa Vakfı'nın çocuk evlerinin bütçesini karşılaması ve eğitimcileri seçmesinin de yasal mevzuata aykırı olduğu kaydedildi.
Soru önergesinde, kamuoyunda endişe yaratan bu durumun çocukların güvenliği ve devletin tarikatlarla ilişkisi konusunda ciddi soru işaretleri oluşturduğu vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu tür kuruluşlarla işbirliği politikası ve protokollerine dair bilgi istendi.
Aile Bakanı'na sorular
Önergede yer alan sorular ise şöyle:
- Devlet korumasındaki çocukların tek bir kamu görevlisinin refakati olmaksızın, Mutlu Yuva Derneği'nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alınması kurumun bilgisi dahilinde midir? Değilse hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?
- Mutlu Yuva Derneği'nin Çocuk Evleri açma ve işletme yetkisinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak düzenlenmesi gerektiği yasal mevzuata uygun şekilde sağlanmış mıdır? Eğer bu işlemler yasal prosedürlere uygun olarak yapılmamış ise nasıl devam etmektedir? Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunup idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır?
- Pedagojik temeli olmayan, dinci saiklerle kurulan, çocuk haklarını ihlal eden, denetime ve gözetime tabii olmayan bu tür kurumlar hakkında nasıl önlemler almayı planlıyorsunuz?
- Bu kurumların yaygınlaşması hususunda Bakanlığınızın sorumluluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Mutlu Yuva Derneği'nin çocuk evlerinin bütçelerinin tarikat bütçesinden karşıladığı ve eğitimcilerin tarikat tarafından seçildiği iddiaları araştırılmış mıdır? Bu hususta nasıl bir süreç başlatılmıştır?
- Tarikat ve cemaatlerin etkin olduğu dernek ve vakıflarla ilgili yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu tür kuruluşlarla işbirliği politikası nedir? İmzalanan protokol var mıdır? Bu protokoller ulusal ve uluslararası içtihatlara uygun mudur? Referanslarını nereden almaktadır?
- Devlet koruması altındaki çocukların dini eğitimleri konusunda nasıl bir politika izlenmektedir? Bakanlığınız, çocukların din ve inanç özgürlüğünü, özellikle sünni Müslüman inancı dışında olanların, garanti altına almak için ne gibi politika ve uygulamalar yürütülmektedir?
- Kamu kurumlarına tarikat ve cemaatlerin etkisi altında operasyonel değişikliklerin yapılmak istendiği haberlerine dair resmi açıklamanız nedir? Bu değişikliklerin gerekçesi nedir?
- Mutlu Yuva Derneği'nin yönetiminde yer alan kişilerin siyasi bağlantıları, tarikatların etkisi ve nüfuzu göz önünde bulundurulduğunda, temel göreviniz olan çocuk haklarını korumak, çocuk ihmal ve istismarını önlemek adına alınacak önlemler nelerdir?
- Devlet korumasındaki çocukların geleceği ve güvenliği açısından, bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için alınacak tedbirler nelerdir?