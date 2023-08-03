Devlet korumasındaki çocukların tarikat kampına gönderilmesi Meclis gündeminde

Devlet koruması altındaki çocukların Nur Cemaati'nin Suffa Vakfı ile ilişkili olan Mutlu Yuva Derneği tarafından düzenlenen 40 günlük tarikat kampına gönderilmesine ilişkin dünkü haberimiz Meclis gündemine taşındı.

Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin bir soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

Önergede, Mutlu Yuva Derneği'nin Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösterdiği ve çocuk evleri açtığını iddia ettiği ancak bu tür kurumların açılma ve işletme yetkisinin sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait olduğu belirtildi. Bu nedenle, derneğin bu faaliyetinin kanuna aykırı olduğu ifade edildi. Ayrıca, Suffa Vakfı'nın çocuk evlerinin bütçesini karşılaması ve eğitimcileri seçmesinin de yasal mevzuata aykırı olduğu kaydedildi.

Soru önergesinde, kamuoyunda endişe yaratan bu durumun çocukların güvenliği ve devletin tarikatlarla ilişkisi konusunda ciddi soru işaretleri oluşturduğu vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu tür kuruluşlarla işbirliği politikası ve protokollerine dair bilgi istendi.

Aile Bakanı'na sorular

Önergede yer alan sorular ise şöyle: