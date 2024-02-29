Devlet hastanesinde AKP aday tanıtım toplantısı: Sağlık emekçileri mesai saatinde çağrıldı

Bitlis'te bulunan Tatvan Devlet Hastanesi’nde, AKP aday tanıtım toplantısı yapıldığı ortaya çıktı.

29 Şubat Perşembe günü, hastane yönetimi tarafından tüm çalışanlara gönderilen mesajla "Herkese kolay gelsin. Saat 14:50'de servislerde birer nöbetçi kalacak şekilde sorumlu arkadaşlar, diğer çalışanlar ve stajyerlerle birlikte tüm personel arkadaşlarımız yemekhanede olsun" denildi.

Mesajda çağrının içeriğine dair bilgilendirme yapılmazken, yemekhaneye giden sağlık emekçileri, toplantının AKP Bitlis belediye başkan adayları tanıtım toplantısı olduğunu fark etti.

Konuya ilişkin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bitlis Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Kamu hastanelerini siyasi partilerinin arka bahçesi olarak gören kayırmacılıkla, torpille yolsuzlukla, koltukçulukla adeta ahtapot gibi kuşatan tüm siyasetçiler bilmelidir ki; Sağlık emekçileri işyerlerinde alın teri olan emeklerinden taleplerinden ve duruşlarından asla vazgeçmeyecektir” dedi.

SES’ten yapılan açıklama bu şekilde:

"Konusu ve amacı belli olmayan ve içeriği gizli tutulan bu çağrı mesajından sonra yemekhaneye giden sağlık emekçileri AKP Bitlis belediye başkan adayları tanıtım toplantısı veya mitingi olduğunu fark etmişlerdir. Mesai saatleri içerisinde bir siyasi partinin doğrudan seçim çalışması ve destekleyicisi niteliğinde hastane idaresi ve AKP Bitlis il örgütü tarafından organize edilen halkın sağlığa erişimini ve sağlık erişim hakkını yavaşlatan - engelleyen bu organizasyon yasal olarakta suçtur.

Tatvan Devlet Hastanesi sağlık ve sosyal hizmet emekçileri adına hastanede yetkili olan tek sendika Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'dır. Sağlık emekçilerinin talep ve düşüncelerini dinlemek isteyen tüm siyasi partiler istedikleri zaman sendikamızdan randevu alabilir ve gerekli bilgileri alabilirler. Yetkili olduğumuz hastanede sağlık emekçileri ile buluşma adı altında doğrudan miting ve toplantı yapılması görüşümüzün dahi nezaketen alınmamış olması bu durumun siyasi rant kaygıları güdülerek yapıldığını ortaya koymaktadır.

Kamu hastanelerini siyasi partilerinin arka bahçesi olarak gören kayırmacılıkla, torpille yolsuzlukla, koltukçulukla adeta ahtapot gibi kuşatan tüm siyasetçiler bilmelidir ki; Sağlık emekçileri işyerlerinde alın teri olan emeklerinden taleplerinden ve duruşlarından asla vazgeçmeyecektir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bitlis Şubesi olarak organize edilen bu organizasyon yapanların ve dayatanların tüm siyasi partileri bu şekilde hastanemize davet edip etmeyecekleri ve bunu hangi yasaya göre yaptıklarını kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. Yöneticilerin görevi kötüye kullanma ve yanlış bilgilendirme şeklindeki sağlık emekçilerine gönderdikleri mesajlarında yasal olarak takipçisi olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."