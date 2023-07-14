DEVA'nın Meclis planı: 'Gölge bakanlar, fahri milletvekilleri'

Meclis’te 15 milletvekili ile temsil edilen DEVA Partisi, Gelecek Partisi milletvekillerinin Saadet Partisi’ne (SAADET) geçmesiyle kurulan SAADET Meclis grubunda yer almamayı tercih etti. Seçim sonuçlarını değerlendirmek ve yol haritasını netleştirmek için bir seri toplantı yapan DEVA Partisi’nin atacağı adımlar netleşmeye başladı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, işleyişi hızlandırmak ve sonuç alıcı adımlar atmak için geçtiğimiz ay parti yönetim mekanizmalarında değişiklikler yapan ve yeni koordinatörlükler oluşturan DEVA Partisi’nin 15 milletvekili için de yeni görevlendirmeler yapıldı. Buna göre DEVA Partisi’nin her bir milletvekili bir bakanlıktan sorumlu olacak. “Gölge bakanlar” gibi çalışacak olan milletvekilleri, sorumlusu oldukları bakanlıkların tüm icraatlarını takip edecek, muhalefet edilmesi gereken durumlarda partiyi bilgilendirecek, vatandaşlardan, sivil toplumdan gelen bakanlıklarla ilgili talep ve şikayetlerin takipçisi olacak. İlgili bakanlıklarla temas gereken durumlarda bakanlarla iletişime geçerek talep ve şikayetleri de aktaracak.

Bu yeni görevlendirmeye göre Adalet Bakanlığı’ndan Mustafa Yeneroğlu; İçişleri Bakanlığı’ndan İdris Şahin; Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sadullah Ergin; Sağlık Bakanlığı’ndan İrfan Karadutlu; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Evrim Rızvanoğlu; Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Seda Kaya Ösen; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan Elif Esen ve Selma Aliye Kavaf sorumlu olacak. Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı İbrahim Çanakçı da Meclis ve Genel Merkez arasındaki çalışmaların koordinasyonunun sağlanmasından sorumlu olacak.

İller 15 milletvekili arasında bölüştürüldü

DEVA Partisi’ndeki bir diğer görevlendirme de milletvekili bulunmayan iller için oldu. Milletvekili çıkarılamayan iller, 15 milletvekili arasında bölüştürüldü. Bu milletvekilleri sorumlusu oldukları şehirlerin sorunlarını, ihtiyaçlarını yakından takip ederek o ilin milletvekili gibi görev yapacaklar. Milletvekilleri, Meclis kapanır kapanmaz sorumlu oldukları illere gidecek ve ilk etapta yaz sonuna kadar kapsamlı çalışmalar yürütecekler.

Milletvekilleri ve parti yöneticileri, Meclis’teki faaliyetlerinin dışında daha çok sahada olacakları bir çalışma yöntemi de işletecek. Yaşanan sorunların muhatabı kurumların önünde eylem ya da açıklama yapmak gibi pratiğe dönüşecek çok sayıda programla sadece Meclis ve Genel Merkez’de sınırlı kalmayan bir siyaset yapma biçimini tercih edecekler.

Parti içerisinden eleştiri

DEVA partisi, bu görevlendirmeleri yapmadan önce il teşkilatlarının temsilcileri, il başkanları, parti kurucuları, yöneticiler ve milletvekilleriyle bir dizi görüşme yaptı. Bu görüşmelerde geride kalan seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve önümüzdeki döneme dair öneriler alındı. DEVA’nın seçime kendi logosuyla girmemesi eleştirilerin en çok yoğunlaştığı başlık oldu. İttifak sürecinde yaşanan aksaklıklar da DEVA yönetiminin de sorumluluğu olduğunun altı çizildi.

Seçim sonrası muhalefetteki tüm partiler gibi DEVA Partisi’nde de ciddi anlamda kırgınlıklar olduğunu belirten bir parti yöneticisi, bu kırgınlıkları telafi etmek için teşkilatlarla iletişimi çok daha sıkı tutacaklarını söyledi. Teşkilatların öneminin farkında olduklarını ifade eden yönetici, kırgınlıkları telafi etmenin yanı sıra DEVA’nın siyasetteki varoluş sebebini, demokrasi, insan hakları, temel hak ve özgürlükler, adalet gibi konulardaki tutumunu anlatmak için de teşkilatlarla daha çok bir araya geleceklerini belirtti.

'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin arkasındayız'

DEVA Partisi yöneticileri seçimlerden önce Altılı Masa’nın büyük emeklerle hazırladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni ve diğer metinlerin arkasında duracaklarını da ifade etti. Partinin kendi eylem planlarıyla birlikte Altılı Masa’nın hazırladığı tüm metinlere uygun hareket etmeyi hedeflediklerini belirten DEVA yöneticisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem, demokratik anayasa gibi hedeflerden vazgeçilmemesi gerektiğini kaydetti.

Yerel seçimlere parti logosuyla girme kararı

14 Mayıs seçimleri sonrasında ortaya çıkan tablo sonrasında yerel seçimlere parti logosuyla girme kararının netleştiğini, aksi takdirde ‘tabela partisi’ olmaktan öteye geçilemeyeceğini belirten parti yetkilisi, parti teşkilatlarının da bu yönde net bir talebi olduğunu söyledi.

Yeni grup mümkün mü?

Gelecek Partisi milletvekillerinin SAADET’e geçmesiyle kurulan Meclis grubunda yer almama kararının siyaseten verilen en doğru karar olduğunu kaydeden parti yetkilisi, DEVA’nın ideolojik gömlek giyen bir parti olmadığını; kendisini merkezde konumlandırdığını, seçmenin de seçim sonucunda verdiği mesajın bu yönde olduğunu ifade etti. SAADET Grubu’nun kurulmasını DEVA üzerindeki tartışmaları sonlandırması açısından memnuniyetle karşıladıklarını belirten yetkili, “Biz Milli Görüşçü değiliz. İçselleştirilmeden yapılan hiçbir birliktelik organik olmaz. Siyasetteki her birliktelik doğal olmalıdır. Aksi takdirde ortaya çıkacak doku uyuşmazlığı çözüm üretici olmaz” dedi.

Yakın vadede Meclis grubu kurmak, bunun için vekil transferi gerçekleştirmek gibi bir gündemleri olmadığını, siyasi konjonktürün de şu anda buna uygun olmadığını belirten DEVA yöneticisi, bu konuda temkinli, yavaş, sakin ilerlemeyi tercih ettiklerini belirtti. Başta AKP olmak üzere tüm partilerin milletvekilli kadrolarında önemli değişiklikler olduğunu kaydeden DEVA yetkilisi, Meclis’teki tartışmaları, siyasetin gidişatını izleyerek günü geldiğinde bu tartışmalara girilebileceğini, yakın zamanda böyle bir grubun kurulmasının çok mümkün olmadığını kaydetti.