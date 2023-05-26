DEVA'dan Sarıkaya'nın ‘CHP'den 5 vekil daha isteniyor’ iddiasına yalanlama

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın DEVA Partisi'nin 'CHP'den 5 vekil daha istediği' iddiasını barındıran yazısına partiden yalanlama geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Partimize atfen ileri sürülen bu iddia yüzde yüz yalandır" açıklamasını yaptı.

Sarıkaya, bugünkü yazısında, "DEVA kendisinin 15 vekil ile diğerlerinden 5 fazlası olduğunu ileri sürerek kendi çatısı altında toplanmasını isteyebilir; nitekim DEVA yöneticilerinin sohbetlerindeki imaları da bu yönde. Hatta içlerinde, 'CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız' cümlesini söylemekten kaçınmıyorlar. CHP’de bu yönde tek bir adım atılması dahi imkânsız; çünkü kendinden girenler gittikten sonra geriye kalan milletvekili sayısı düşük…" ifadelerini kullanmıştı.

Şahin Twitter paylaşımında Sarıkaya'nın yazısını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Partimize atfen ileri sürülen bu iddia %100 yalandır. Hiçbir arkadaşımız böyle bir görüş ileri sürmemiştir. Tek hedefimiz bu pazar ülkemizi hukuka demokrasiye huzura kavuşturmaktır. Seçime iki gün kala yapılan bu spekülasyon da iyi niyetle bağdaştırılamaz."