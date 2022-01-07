Deva ve Gelecek hangi durumda Millet İttifakı'nda 'resmen' yer alacaklarına karar verdi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün yaptığı “altı siyasi parti olabilir gibi bir durum var” açıklamasının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Deva ve Gelecek partileri ittifakın fiilen ortağı haline gelirken, bunun resmileşmesinin "henüz" erken olduğu belirtiliyor.

'AKP'den istedikleri kadar oy alamazlarsa Millet İttifakı'na katılacaklar'

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, kulislerde, Gelecek ile DEVA’nın “Millet İttifakı içinde yer almaya sıcak baktığı” ancak bunun için önce “AKP seçmeninin nabzının ölçülmesi gerektiğini düşündükleri” konuşuluyor. Kulislerde şu değerlendirmeler yapılıyor:

“Her iki parti kendi adı ve amblemiyle oy pusulasında olmaktan yana tavır izliyor. Çünkü her iki partinin de hedef kitlesi AKP seçmeni. Bu nedenle seçmen tavrı bu partilerin ittifak bileşeni içinde yer alıp almayacağında en birincil etken olacak. İki parti özellikle seçim takvimi açıklandığında oturup bir durum değerlendirmesi yapacak. Eğer anketlerdeki seçmen tavrında ‘AKP’den istedikleri oranda oy alabildiklerini’ görürlerse, tercihlerini Millet İttifakı’ndan yana kullanmayabilirler. Aksi durumda ise Millet İttifakı içinde yer almak isteyebilirler.”