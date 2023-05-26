Deva Partisi'nden yeni talep: 'CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse...'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonucunda Millet İttifakı'nda yer alan Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'sinden isimler CHP listesinden milletvekili seçildi.

Bu kapsamda, Deva Partisi'nden 15, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden 10'ar, Demokrat Parti'den ise 3 kişi TBMM'ye girdi.

Söz konusu dört siyasi partinin Meclis'te grup kurma hedefinde olduğu belirtilirken, 15 milletvekili bulunan Deva Partisi'nin kendi çatısı altında toplanılmasını isteyebileceği belirtildi. Deva Partili kimi isimlerin ise "CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız” dediği aktarıldı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Meclis bu sayıya hiç ulaşmamıştı" başlıklı yazısında söz konusu durumu gündeme taşıdı.

Sarıkaya'nın yazısında öne çıkanlar şöyle:

'Hangisi parti çatısı altında grup kurulacağı tartışması'

"Son günlerde seçime odaklı yoğun bir çalışmanın içinde olsalar da Millet İttifakı cephesinin özellikle CHP listesinden seçilip TBMM’ye gelen 4 partisinin milletvekilleri arasında ciddi bir grup kurma hesabı yapılıyor.

Neden de DEVA’nın 15, SP ve Gelecek’in 10’ar, DP’nin 3, Türkiye Değişim Partisi’nin de bir milletvekili bulunuyor olması.

İki milletvekilinin daha katılması halinde, 40 milletvekiline ulaşılıyor ve buradan da iki grup çıkarma olanağına kavuşuluyor.

Ancak dün sohbet ettiğim, SP, Gelecek ve DEVA yöneticileri, iki grup yerine tek grubun oluşmasında fayda gördüklerini belirttiler.

Neden de tam sınırda 20’şer vekille grup kurup, bir milletvekili hareketiyle sıkıntıya düşmemek…

Ancak bu kez de hangisi parti çatısı altında grup kurulacağı tartışması başlıyor.

Seçim öncesi çatı içinde çatı ittifakı konusunda benzer bir tartışma yaşanmış ve uzlaşı çıkamamıştı; bu kez de DEVA ve SP’nin grup konusundaki tutumu önemli.

'CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse...'

DEVA kendisinin 15 vekil ile diğerlerinden 5 fazlası olduğunu ileri sürerek kendi çatısı altında toplanmasını isteyebilir; nitekim DEVA yöneticilerinin sohbetlerindeki imaları da bu yönde.

Hatta içlerinde, 'CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız' cümlesini söylemekten kaçınmıyorlar.

CHP’de bu yönde tek bir adım atılması dahi imkânsız; çünkü kendinden girenler gittikten sonra geriye kalan milletvekili sayısı düşük…

O nedenle hepsinin de üzerinde durduğu tek grubun oluşması, bunun için de milletvekillerinin hangi partinin çatı olması gerektiğine birlikte karar vermesi ve Grup yönetimlerinin de bu anlayış içinde pay edilmesi.

Eş grup başkanının yanında grup başkanvekillerinin de katılan partilerden oluşması da üzerinde durulan formüllerden…"