Ali Babacan'dan 'protokol' açıklaması: 'İşin ruhuna uygun ama...'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Önümüzdeki seçimlere ilişkin konuşan Babacan, "Yıllarca sayın Erdoğan'la da çalışmış bir kişi olarak, o güzel dönemdeki yönetim tarzının sonradan nasıl değiştiğini, sonradan ekibini nasıl değiştirdiğini gören bir insan olarak, artık ülkeyi yönetmeye devam etmesinin doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Erdoğan'ın AKP'nin kuruluşunda 3 dönemin ardından ayrılacağına yönelik söz verdiğini ifade eden Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi söz vermişti, AK Parti'nin kuruluş akitnamesinde var: Üç dönem demişti. Üç dönemden sonra 'Ben ayrılacağım demişti, çünkü uzun süre ülkeyi yönetme gücü insanları bozuyor, güç zehirlenmesi meydana geliyor. 2014'te ayrılması gerekiyordu. Akitleştik, imza ettik beraber. Tüzükte hepimizin imzası var. Yeni bir nesil, yeni bir kadroyla partinin devam etmesi gerekiyordu."

'Niyet uyumlu'

Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokole yönelik ise şunları söyledi:

"Niyet uyumlu. Sayın Kılıçdaroğlu ile 24 saat içerisinde üç defa telefon görüşmesi yaptım. Ve ortak politikalar metniyle uyumlu olmayan bir protokolün de uyumlu olmayacağıyla ilgili kendisinin de güçlü bir iradesi vardı. Ve kendi hukukçu arkadaşlarıyla çalışarak nihai protokolün ortak politikalar metnine uygun olması konusunda azami gayret gösterdi. İşin ruhuna uygun ama şekli şemali ile alakalı da nüanslar olabilir. Ama nüanslara da takılmamak lazım."