DEVA Partisi'nden seçim yasası taslağına dair ilk açıklama

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, seçim yasasına ilişkin değişiklik tasarısına dair açıklamalarda bulundu. Şahin, değişiklik tasarısına dair "Asıl amacın iktidar partilerinin önümüzdeki seçim sonuçlarını domine etmeye yönelik beyhude bir çabası olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Şahin seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürülmesini "olumlu bir adım olarak görmekle birlikte, yeterli bulmadıklarını" belirtti.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Seçim kanununda yapılmak istenen bir kısım değişikliklerin uygulamadan kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik olduğunu görmekle birlikte, asıl amacın iktidar partilerinin önümüzdeki seçim sonuçlarını domine etmeye yönelik beyhude bir çabası olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürülmesini olumlu bir adım olarak görmekle birlikte, yeterli de bulmuyoruz. DEVA Partisi olarak bu ülkenin her bir ferdinin TBMM’ye yansımasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz."

'İktidarı kaybetme korkusunun eseridir'

"İktidar partileri artık seçimi mevcut kurallara göre kazanamayacağını anlayınca, çözümü kuralları değiştirmekte bulmuştur. Oysa tarih bize seçim mühendisliğiyle seçimin kazanıldığını göstermemiştir. Bundan sonraki süreç içerisinde de iktidar partileri ne yaparlarsa yapsınlar seçim yasalarındaki düzenlemelerle sandığın galibi olamayacaklardır. Bu çalışmalar, iktidarı kaybetme korkusunun eseridir. Önümüzdeki seçimler, cumhurbaşkanlığının elindeki imkanların bir parti lehine seferber edileceği son seçim olacaktır.

Bu değişikliklerin arkasında yatan temel motivasyon millet iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Biz DEVA Partisi olarak seçim yasasında yapılmak istenen değişikliği, esasında iktidarın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’ni memnun etme saikiyle yapılmış bir çalışma olarak görüyoruz."