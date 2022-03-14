AKP ve MHP teklifi verdi, seçim barajı yüzde 7 oluyor

AKP 24 Haziran seçimleri sonrasında başlattığı Siyasi Partiler Kanunu'nun ve Seçim Kanunu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak daha sonra Cumhur İttifakı ortağı MHP ile paylaşıldı.

MHP ve AKP kurmayların çalışması sonucunda son şekil verilen düzenleme TBMM Başkanlığına sunuldu.

Düzenlemeyi AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız birlikte açıklıyor.

15 maddeden oluşan düzenleme ile seçim barajı yüzde 7'ye düşünülürken, seçime girmek için mecliste grup kurmak yeterli olmayacak.

Seçim ve siyasi partiler düzenlemesinde öne çıkan bir diğer başlık ise vekil transferi ile seçime katılma düzenlemesi oldu. Taslak ile siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis'te 20 milletvekili ile grup kurma şartı kaldırılıyor. Partilerin, en az 41 ilde seçimden 6 ay önce örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Bu madde ile milletvekili transferinin önüne geçilmiş olacak.



