CHP'den seçim ve siyasi partiler kanununa dair ilk açıklama

AKP ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasası TBMM başkanlığına sunuldu. 15 maddeden oluşan düzenleme ile seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, söz konusu taslağa dair şöyle konuştu:

"Eğer iş başında bir hükümet seçim yasaları ile oynamaya başlamışsa sonunun geldiğini anlamış demektir. Ne yaparlarsa yapsınlar. Milletimiz bunların ne yaptıklarını gördü. Notlarını verdi. Bir an evlerine göndermek için de sandığı dört gözle bekliyor. Gidiyor gitmekte olan geliyor gelmekte olan."