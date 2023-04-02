Deva Partisi'nden Özdağ'a: 'Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız ya da öylesiniz!'

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Deva Partisi'nin olduğu iddia edilen sahte afişe tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a 'Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız! Ya da öylesiniz!' dedi.

Haber Merkezi

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, sosyal medya hesabından DEVA Partisi'ne ait olduğu iddia edilen sahte afişi paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a tepki gösterdi.

"Türkler yallah Orta Asya'ya" ibaresinin yer aldığı sahte Deva Partisi afişini sosyal medya üzerinden paylaşan Özdağ, söz konusu paylaşımı "Bilinçaltı böyle dışa vurur kendisini…" sözleriyle gerçekleştirdi.

Özdağ'ın paylaşımını alıntılayan Ekmen ise "Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız! Ya da öylesiniz!” ifadesini kullandı.

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