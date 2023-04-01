Bozdağ, Akşener'i Erdoğan'dan özür dilemeye davet etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Valiliği'nde açıklama yaptı. İYİP İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasıyla ilgili konuştu. Bozdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklenen İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i özür dilemeye davet etti.

Bozdağ, "Kimse bir şey bilmiyor, ortada fail yok. Akşener yaptıranı biliyorlarmış gibi, o kabuller üzerinden sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptılar. Kabul edilebilir değildir. Atılan iftiralara, delliere dayanmadan hareket etmek siyasi partilerin genel başkanlarına yakışmaz. Partimizi hedef alan imalarda bulunan sayın Akşener, eminim utanmışlardır, pişman olmuşlardır. Sayın Akşener'i cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum, dilemezse bunu millete nasıl hesap verecek biz de merak ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf karesi hakkında, "Bu büyük bir saygısızlıktır" dedi.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tek kişilik bir namazgahtır, temiz olması gerekmektedir. Kimse ayakkabıyla basıp onu kirletemez. Bizim toplumumuzun medeniyet değerlerine, Müslümanların sembollerine çok büyük bir saygısızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bizim için çok yadırgayıcı olmadı. Başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyen, üniversitelere girilmesinin önüne geçmeye çalışan, kamuda başörtülü kadınlarına karşı çıkan birinin bunu yapması biziz şaşırtmadı. Bu zihniyet geçmişten günümüze CHP zihniyeti, bilindik bir zihniyettir. Kılıçdaroğlu'nu kınadığımı buradan bildirmek isterim."

Erdoğan’ın adaylığı

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi'ne taşıma beyhude bir arayış. YSK'nın kararı anayasaya uygun ve doğru bir karardır" dedi. Bozdağ "Bundan sonra meydanlarda halkın gönlüne girmek için demokratik rekabeti birlikte yapalım ve milletimiz kimi istiyorsa onu cumhurbaşkanı seçecektir. Mahkeme yoluyla veya başka yol ve yöntemlerle cumhurbaşkanımızın adaylığına da, Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı seçilmesine de engel olmayacaklardır" ifadelerini kullandı.