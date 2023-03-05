Deva Partisi'nden İYİP'e çağrı: 'İttifakımızın kapısı yarın 14.00’e kadar açık'

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Millet İttifakı’nın yarın yapılacak toplantısı ve Deva Partisi’nin Cumhuriyet Halk Partisi ile “vekil pazarlığı” yaptığı iddiası hakkında açıklama yaptı.

Medyascope'a konuşan Ekmen, Altılı Masa'dan kalkan İYİP'e çağrı yaptı ve “İttifakımızın kapısı yarın saat 14.00’e kadar İYİ Parti’ye açık” dedi.

Ekmen, İYİP'in Masa’dan ayrılması hakkında, “Mutabakat arayışını iç mekanizmalar ve diyalog süreçleri tüketilmeden kamuoyuna mâl edilerek Masa’dan kalkılması oldukça üzücü. Kalan partiler devam ediyor ama İYİ Parti de burada önemli bir yere tekabül ediyordu. Üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

'Aday enine boyuna tartışılmış değildi'

Yarın yapılacak toplantı hakkında da bilgi veren Ekmen, 2 Mart'ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda adayın enine boyuna tartışılmadığını belirtti ve şöyle konuştu:

“Yarın, adayın açıklanması bekleniyor ancak ben net bir şey diyemem. Bir önceki toplantıda da aday, enine boyuna tartışılmış değildi. Bir girizgah konuşması, bir krize dönüştürüldü. Dün (4Mart), kısmen bu konunun konuşulduğunu biliyoruz ama ayrıntılı ve nihai görüşme yarın olacak.”

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, partisinin CHP ile “vekil pazarlığı” yaptığı iddiası hakkında da açıklama yaptı. Ekmen, iddiaların asılsız olduğunu söyledi ve bu iddiaları “iftira” olarak tanımladı.

Ekmen şöyle konuştu:

“Katiyetle Deva Partisi’nin CHP veya başka bir parti ile işbirliği komisyonu dışında tek bir milletvekilliği talebi ve pazarlığı olmamıştır. Bu iddiaları kesin ve net bir dille reddediyoruz. Bu iftirayı milletin vicdanına bırakıyoruz.”