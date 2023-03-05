Altılı Masa krizi belediye meclislerine sıçradı: 'Yavaş rahatsız'

İYİP’in 6’lı masadan kalkma kararı sonrası İYİP-CHP arasında yaşanan ayrışma süreci belediye meclislerine de yansımaya başladı. Yerel siyasette dengeleri değiştirebilecek bu durum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİP’e geçen CHP’li üyeler, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a haber verilmeksizin istifa ettirildi. İYİP'in Ankara Büyükşehir Meclisi'nde grup kurabilmesi için İYİP'e geçen CHP'li üyeler vardı.

Ardından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile yapılması planlanan görüşme öncesinde CHP Genel Merkezi basına “Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bu görüşmede 'iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler” açıklaması yaptı.

'Bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz'

Bu iki durumun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

Habertürk’e konuşan bir ABB yetkilisi, “Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın ‘gitmeyin’ anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır. Yine Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş’ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.