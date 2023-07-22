DEVA Partisi'nde üst düzey istifa

DEVA Parti'nin kurucuları arasında yer alan Ramiz Ongun istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

DEVA Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Ramiz Ongun, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ramiz Ongun, Twitter hesabından yayımladığı istifa açıklamasında, şunları kaydetti:

"Kıymetli yol arkadaşlarım 1. Olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada 'Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir' sözüyle teşkilatımızın dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştum. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, DEVA Partisi’nin tam merkezinden çıkmıştır."

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